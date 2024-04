Tuttosport - Milan su Dorgu, il Lecce lo valuta già molto: la possibile richiesta dei pugliesi

Il Milan ha messo da tempo gli occhi su Patrick Dorgu, terzino sinistro classe 2004 del Lecce che i rossoneri stanno valutando come vice Theo Hernandez per la prossima stagione. Come spiega stamattina Tuttosport, non sarà però facile per il Diavolo arrivare al giocatore danese che i giallorossi valutano già molto: difficilmente i pugliesi lo lasceranno partire per meno di 10 milioni di euro, anzi la richiesta potrebbe essere addirittura superiore.

Pantaleo Corvino, dirigente del Lecce, intervenuto ieri a margine di un presso Unisalento con gli studenti del corso di Diritto e Management dello Sport, ha parlato così della possibile cessione di Dorgu: "Sicuramente non posso dire che con Dorgu andremo in perdita. La società avrà un bel profitto perché è una potenzialità importante come tanti altri giovani calciatori che sono nel Lecce".