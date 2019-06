Tuttosport - Milan su Torreira, ma l’Arsenal chiede 40 milioni

Il sogno del Milan è Lucas Torreira. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, che aggiunge: i rumors che arrivano da Londra parlano di un giocatore non pienamente soddisfatto della sua situazione, tanto da essere orientati a chiedere di andare via. L’Arsenal, ovviamente, non ha intenzione di svenderlo e non lo lascerà partire per meno di 40 milioni. Il Milan potrebbe giocare la carta Kessié, al quale non dispiacerebbe un’esperienza in Premier League.