Tuttosport - Milan, Suso è in stand-by e così resta congelata la pista Correa

Nonostante le parole di Giampaolo di qualche giorno fa, in via Aldo Rossi non è stata abbandonata l'idea di cedere Suso per fare cassa e andare poi all'assalto di Angel Correa: per il momento, però, la cessione dello spagnolo resta in stand-by e così resta congelata pure la pista che porta all'argentino dell'Atletico Madrid. Lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport.