Tuttosport - Milan, Suso in dubbio: stamattina il responso

Suso è stato convocato per la sfida di questa sera contro la Spal, ma la sua presenza in campo dal primo minuto è ancora in dubbio. Come riporta il quotidiano Tuttosport, infatti, lo spagnolo non ha ancora smaltito del tutto l’infiammazione al pube. Il giocatore farà un provino nel corso dell’allenamento odierno. Se dovesse arrivare il via liberà giocherà insieme a Higuain e Castillejo.