Tuttosport - Milan, Suso va blindato: ecco cosa possono fare i rossoneri

Suso ha una clausola rescissoria verso l'estero di 38 milioni di euro, una cifra non proibitiva per i grandi club europei. Come spiega Tuttosport, il Milan vuole blindare lo spagnolo e per farlo potrebbe proporgli un altro rinnovo di contratto con uno stipendio da top player in modo tale da inserire una clausola rescissoria più alta o addirittura toglierla del tutto.