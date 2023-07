Tuttosport - Milan, Taremi il nome più caldo per l'attacco ma il Porto è un osso duro con cui trattare

Il Milan è a caccia di un nuovo centravanti e al momento il nome più caldo è quello di Mehdi Taremi, ma il Porto è un osso duro con cui trattare e continua a chiedere almeno 25 milioni di euro per lasciarlo partire, nonostante il suo contratto scada tra un anno. Se le cose dovesse andare per lunghe, i rossoneri potrebbero decidere di dare l'ultimo slot da extracomunitario a Samuel Chukwueze e alternare in avanti Giroud e Danjuma con Colombo come terzo, rimandando alla prossima estate il problema del centravanti. Lo riferisce stamattina Tuttosport.