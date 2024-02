Tuttosport - Milan, Thiaw più avanti di Tomori: punta a rientrare nella gara di ritorno contro il Rennes

Secondo quanto riferisce stamattina Tuttosport, si dovrebbe essere entrati nel rettilineo finale delle convalescenze di Malick Thiaw e Fikayo Tomori, entrambi out per infortunio ormai da diverse settimane. Tra i due, il primo a rientrare dovrebbe essere il difensore tedesco, il quale punta a tornare a disposizione di Stefano Pioli per la sfida di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Rennes, in programma il prossimo 22 febbraio.

Questi, nel dettaglio, i loro infortuni:

- Thiaw: severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra

- Tomori: lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro