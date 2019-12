Tuttosport - Milan, Todibo resta il primo obiettivo per la difesa: i rossoneri non vogliono la recompra

Jean-Clair Todibo resta il primo obiettivo del Milan per la difesa: lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che prosegue la trattativa tra i rossoneri e il Barcellona per il giovane difensore francese. I catalani vorrebbero inserire il diritto di recompra, ma in via Aldo Rossi non sono d'accordo in quanto non vorrebbero veder andare via il giocatore dopo averlo valorizzato.