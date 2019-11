Tuttosport - Milan, torna di moda Torreira

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina fa il punto sulle strategie di mercato del Milan in vista della sessione invernale. Nelle scorse ore - si legge - è tornato di moda il nome di Lucas Torreira, già seguito in estate dai rossoneri su indicazione di Giampaolo. Il giovane uruguaiano è in crisi con l’Arsenal e potrebbe lasciare Londra e la Premier già a gennaio. Con l’eventuale arrivo dell’ex Samp, Bennacer potrebbe essere dirottato nel ruolo di mezzala sinistra, ovvero la posizione che ricopre nella nazionale algerina e nella quale ha vinto il premio di miglior giocatore dell’ultima Coppa d’Africa.