Tuttosport - Milan, torna Higuain. E ha una voglia matta di segnare

Il Milan riabbraccia Higuain, al rientro dopo le due giornate di squalifica in campionato. L’argentino - scrive Tuttosport - non è al top, convive da giorni con un problema alla schiena che lo condiziona. Ma contro il Torino ci sarà, anche perché ha una voglia matta di tornare al gol. Il Pipita, infatti, non segna dal 28 ottobre, un digiuno lunghissimo per uno come lui.