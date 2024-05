Tuttosport - Milan, tra oggi e mercoledì l'incontro tra Pioli e i dirigenti rossoneri

Dopo l'ultima partita contro il Torino, Stefano Pioli ha dichiarato in merito al suo futuro: "Ad oggi non ho appuntamenti con la società, ci siamo sempre trovati a fine campionato. Per ora non ho parlato con nessun'altra squadra. Ora come ora non sto pensando al futuro, lo farò quando sarà il momento giusto". L'incontro con i dirigenti del Milan è però in arrivo: secondo Tuttosport, potrebbe andare in scena addirittura nella giornata di oggi, al più tardi domani o mercoledì.

Il suo addio al Milan al termine di questa stagione, nonostante abbia ancora un anno di contratto, è ormai scritto da settimane. Ma quale sarà il futuro di Pioli dopo la separazione del Diavolo? Non è un mistero che sia nel mirino del Napoli, ma attenzione anche alla pista Atalanta in caso di addio di Gasperini (che potrebbe andare a sua volta al club partenopeo).