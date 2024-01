Tuttosport - Milan, trattativa in corso con i Los Angeles FC per Origi: le ultime

vedi letture

Come riporta questa mattina Tuttosport, è in corso una trattativa tra il Milan e i Los Angeles FC per Divock Origi, attaccante di proprietà del club rossonero che attualmente sta giocando in prestito al Nottingham Forest. Il Diavolo punta a chiudere l'operazione in prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni, mentre i californiani vorrebbero una cifra più bassa (sui 2.5/3 milioni).

C'è ancora una piccola distanza tra le due società, ma la sensazione è che alla fine un accordo verrà trovato nei prossimi giorni. Per il Milan, la cessione del belga significherebbe liberarsi di una zavorra economica importante visto che Origi aveva sottoscritto un contratto da quasi 4 milioni da svincolato.