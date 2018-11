Tuttosport - Milan, trattativa per Fabregas: ma solo a certe cifre

Il quotidiano Tuttosport in edicola stamane parla della trattativa tra Milan e Chelsea per Fabregas dopo l’indiscrezione riportata ieri dal tabloid inglese The Sun, secondo la quale i rossoneri sarebbero pronti a sborsare 10 milioni di sterline pur di avere il giocatore già a gennaio. Lo spagnolo ha il contratto in scadenza a giugno, dunque appare difficile - si legge - pensare che Leonardo possa davvero pagare quella cifra. Il Milan potrebbe offrire al massimo 2-3 milioni, anche perché poi bisognerà trovare l’intesa con il giocatore, che attualmente guadagna 9 milioni di euro l'anno (quindi 4.5 da gennaio al 30 giugno). Fabregas, comunque, rimane un’opzione.