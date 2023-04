Tuttosport: "Milan tre le quattro? Ecco i soldi per Balogun"

MilanNews.it

Tuttosport titola così questa mattina: "Milan tre le quattro? Ecco i soldi per Balogun". In questo finale di stagione i rossoneri devono arrivare tra le prime quattro in campionato per assicurarsi non solo il posto nella prossima Champions League, ma anche per incassare i tanti milioni che comporta la qualificazione alla fase a gironi della più importante competizione europea per club. Con quei soldi, in estate Maldini e Massara potranno andare all'assalto di un nuovo centravanti: Balogun, giocatore del Reims ma di proprietà dell'Arsenal, è la prima scelta, le alternative sono Openda del Lens e Boniface del Saint-Gillois.