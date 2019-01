Tuttosport - Milan, tutto su Sensi: ma il Sassuolo vuole tenerlo

Il Milan punta con decisione su Stefano Sensi. Il quotidiano Tuttosport in edicola stamane parla di “corteggiamento sempre più insistito” per il centrocampista del Sassuolo, ma sottolinea anche che la trattativa non è facile. I rapporti tra le due società sono buoni e il giocatore è orgoglioso dell’interesse dei rossoneri, ma il club nero-verde al momento non intende privarsi di Sensi.