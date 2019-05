Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina pone l’accento sulle questioni tra il Milan e la Uefa. Il club rossonero - si legge - ha capito che non conviene andare al muro contro muro e che si può affrontare la Champions (in caso di qualificazione) senza sogni di gloria, ma con una formazione giovane e in grado di prendersi qualche soddisfazione.