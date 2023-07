Tuttosport: "Milan, vertice con Pioli: l'obiettivo è Frattesi"

MilanNews.it

Tuttosport titola così questa mattina: "Milan, vertice con Pioli: l'obiettivo è Frattesi". Ieri il tecnico ha incontrato in sede i dirigenti del Diavolo per fare il punto sul mercato a pochi giorni da raduno di Milanello. Dopo l'addio di Tonali e il grave infortunio di Bennacer, il Milan ha bisogno di rinforzi soprattutto in mezzo al campo: tra gli obiettivi del club di via Aldo Rossi ci sono Reijnders, Musah e Frattesi, per il quale oggi è in programma un incontro con il Sassuolo.