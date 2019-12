Tuttosport: "Milan, vIbra la festa"

Oggi a San Siro i tifosi milanisti festeggeranno un compleanno importante, ma (forse) non vedranno sfilare sul campo il regalo più atteso, ovvero Ibrahimovic. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport, secondo cui l’affare Ibra non sarebbe ancora decollato, nonostante l’offerta presentata settimane fa dai vertici di via Aldo Rossi. Il Milan si aspettava una risposta in tempi rapidi, invece è passato quasi un mese e non si sa ancora quale sarà il futuro dello svedese. Più passano i giorni, più aumenta il pessimismo in casa rossonera. C’è chi spera ancora in una sorpresa nel giorno della festa per i 120 anni del club, magari un annuncio social da parte dello stesso Ibrahimovic, ma la sensazione è che tutto ciò non accadrà.