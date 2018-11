Tuttosport - Milan, Vidal si è proposto ai rossoneri: in via Aldo Rossi si stanno valutando pro e contro dell'operazione

Tra i nomi che vengono accostati al Milan per il mercato di gennaio c'è anche quello di Arturo Vidal: il centrocampista cileno, come spiega questa mattina Tuttosport, non è infatti contento della sua esperienza al Barcellona e per questo si sarebbe propsoto a diversi club, tra cui anche quello rossonero. In via Aldo Rossi si starebbero valutando ora i pro e i contro di questa operazione.