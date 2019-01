Tuttosport - Milinkovic ma non solo: tutti i derby di mercato

Oltre a Milinkovic-Savic, Milan e Inter, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, sono pronte a darsi battaglia anche per Nicolò Barella, giovane talento del Cagliari seguito anche dal Napoli e dalle big inglesi. Ma non solo: le due milanesi hanno messo nel mirino anche Sandro Tonali del Brescia, così come Rodrigo De Paul dell’Udinese. Infine, Milan e Inter potrebbero sfidarsi anche per Federico Chiesa, che la Fiorentina valuta non meno di 60 milioni di euro.