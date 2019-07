Tuttosport - Modric snobba l’idea Milan

Finché c’è Boban c’è speranza, scrive Tuttosport parlando dell’interesse del Milan per Modric. Ma la strada che porta al fuoriclasse del Real Madrid è in salita. Il playmaker croato ha un ingaggio insostenibile per le casse rossonere (più di 10 milioni all’anno) e difficilmente accetterebbe di trasferirsi in una squadra che non gioca le Coppe e con una rosa non eccelsa. Insomma, Modric non è convinto dell’opzione Milan, tuttavia Boban è al lavoro per cercare di tenere comunque una porta aperta.