Tuttosport - Mourinho si tira fuori dalla corsa a Ibrahimovic

José Mourinho, neo tecnico del Tottenham, si tira fuori dalla corsa a Ibrahimovic. Lo scrive questa mattina il quotidiano Tuttosport dopo le dichiarazioni rilasciate dallo Special One: "Ho un legame unico con lui, ma il suo acquisto non avrebbe senso. Abbiamo l'attaccante più forte d'Inghilterra, uno dei primi tre al mondo". Un avversario in meno per il Milan, che aspetta una risposta dallo svedese.