Nella giornata di ieri è rimbalzata la notizia dalla Spagna di un possibile affondo del Celta Vigo per Samu Castillejo, con gli spagnoli pronti ad offrire 11 milioni di euro per l'ex Villareal. Secondo quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, l'indiscrezione citata non trova conferma.