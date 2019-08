Tuttosport - Novanta milioni di rosso nel bilancio 2018/19

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sul CdA avvenuto ieri a Casa Milan, il quale aveva come ordine del giorno la verifica del semestre di bilancio chiuso a fine giugno. Il rosso, quest'anno, si stanzia tra gli 85 e i 90 milioni di euro, per l'ufficialità bisognerà aspettare ottobre nell'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio. I costi attualmente non sono allineati ai ricavi e finché la situazione resterà tale difficilmente si potrà migliorare particolarmente il Milan. Elliott, inoltre, è deciso come sempre di risanare il Milan senza uscire fuori dai confini del Fair Play Finanziario, l'obiettivo è intraprendere la strada verso un settlement agreement che non sia troppo limitativo, mentre non sono attualmente previsti aumenti di capitale.