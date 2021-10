Tuttosport - Nuovo San Siro, la partita da giocare è ancora lunga

Il quotidiano Tuttosport si occupa stamane del nuovo stadio di Milano, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente Scaroni. Su questo tema - scrive il quotidiano - è evidente che la partita da giocare sia ancora lunga. San Siro, come è noto, non verrà abbattuto ma solo ridimensionato, e come questi lavori possano procedere di pari passo con la costruzione del nuovo impianto è una questione difficile da comprendere. Le difficoltà, tuttavia, non cancellano la necessità di raggiungere l’obiettivo: "Mi auguro che il pubblico abbia capito l’importanza del nuovo stadio", ha dichiarato Scaroni.