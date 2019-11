Tuttosport - Nuovo stadio, oggi appuntamento importante: questa mattina si riunisce la Giunta comunale

In merito alla questione che riguarda il nuovo stadio che Milan e Inter vogliono costruire insieme, quella di oggi è una giornata piuttosto importante: come riferisce Tuttosport, questa mattina, infatti, a Palazzo Marino è in programma la riunione della Giunta comunale che dovrà recepire l’ordine del giorno sul pubblico interesse vincolato, concesso al progetto di nuovo stadio di Inter e Milan da parte della maggioranza del Consiglio all'inizio della scorsa settimana. Il sindaco Sala e gli assessori devono ufficializzare questo passaggio che consentirà all’iter di proseguire. L'eventuale via libera della Giunta darà il via alla successiva trattativa tra Sala e i due club milanesi.