Tuttosport: "Nuovo stadio promosso, ma con riserva"

"Nuovo stadio promosso, ma con riserva": è questo il titolo di questa mattina di Tuttosport che spiega che ieri è arrivato il primo via libera al nuovo impianto di Milan e Inter da parte della Conferenza dei servizi preliminare. Quest'ultima ha approvato con riserva il progetto dei due club milanesi in quanto ci sono ancora tre elementi da chiarire: cubature, masterplan lacunoso e Sovrintendenza. Sono però tanti i punti a favore del nuovo stadio di Milan e Inter, come per esempio il fatto di riqualificare un’area cittadina con un intervento di finanziamento totale a carico delle due società e dare alla città un impianto di nuova generazione.