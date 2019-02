Tuttosport: "Onore a Gattuso: ha tutto per essere il tecnico vincente del nuovo Milan"

L'edizione odierna di Tuttosport esalta questa mattina il lavoro di Rino Gattuso sulla panchina rossonera: "Onore a Gattuso: ha tutto per essere il tecnico vincente del nuovo Milan". Nonostante i tanti problemi che ha dovuto affrontare in questi mesi, il suo Milan è quarto in classifica e lui si è dimostrato adeguato per allenare un grande club come quello rossonero. I giocatori e i tifosi sono tutti al suo fianco.