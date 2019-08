Tuttosport - Operazione Correa, Milan e Atletico più vicini

Una volta rientrati da Udine, i dirigenti rossoneri partiranno per Madrid, dove sono in programma degli incontri con Real e, soprattutto, Atletico. Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulla trattativa per Correa: le parti - si legge - si sono lievemente avvicinate, con il Milan che ha rimodulato la sua offerta salendo a 42 milioni più una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Correa vuole i rossoneri: il suo agente è a Milano e attende segnali.