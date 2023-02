MilanNews.it

"Ora al Milan serve un Leao in versione extralusso": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che per il match di stasera contro il Tottenham i rossoneri sperano di rivedere il vero Leao. E' lui il giocatore più atteso, si tratta dell'occasione giusta per tornare assoluto protagonista.