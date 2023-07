Tuttosport: "Origi, con il Milan ora è già finita. Niente Usa per lui e altri quattro"

vedi letture

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Origi, con il Milan ora è già finita. Niente Usa per lui e altri quattro". Linea dura del club rossonero per incentivare le uscite. Oltre al centravanti belga, non partiranno domani per gli Stati Uniti anche Rebic, Ballo-Touré, Lazetic e Caldara.