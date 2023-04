Tuttosport: "Panchine infuocate per il derby d'Europa. Pioli: copiare Ancelotti"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tuttosport questa mattina, nelle pagine dedicate al derby d'Europa che già ha infiammato l'atmosfera, analizza la situazione dei due condottieri: "Panchine infuocate per il derby d'Europa". Entrambi gli allenatori di Milan e Inter hanno vissuto una stagione con alti e diversi bassi, che in un certo senso se si guarda il campionato vi sono ancora. Su Pioli il quotidiano titola: "Il traguardo finale che esalta Pioli: copiare Ancelotti". L'obiettivo rossonero è quello lì, tentare di emulare l'inizio dell'epopea ancelottiana: l'attuale allenatore del Real arrivò all'euroderby del 2003 in bilico e grazie a quel doppio confronto diede inizio ad anni indimenticabili.

Per Inzaghi invece: "La tentazione intriga Inzaghi: fare come Mou". Insomma ognuno ha il suo modello a cui ispirarsi. Mourinho vinse e andò via, potrebbe succedere lo stesso con Inzaghi anche se con motivazioni profondamente diverse.