Tuttosport - Paquetà-Milan, Psg furioso con Leonardo

Manca solo l’ufficialità, ma Lucas Paquetà può già considerarsi un nuovo giocatore del Milan. Dal club rossonero non sono arrivate conferme, ma dal Brasile l’affare viene dato per fatto. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il Flamengo non smentisce, mentre il Paris Saint-Germain, che pensava di poter acquistare il nuovo craque del calcio brasiliano, viene descritto furioso con Leonardo (ex dirigente della società francese) per la mossa che ha spiazzato tutti.