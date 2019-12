Tuttosport - Paquetà-PSG: spunta l'ipotesi dell'inserimento di Draxler nella trattativa

Il PSG non molla la presa e continua a puntare a Lucas Paquetà, anche se nelle ultime ore non si sono registrati passi in avanti sostanziali. Come riporta Tuttosport, nelle ultime ore sarebbe spuntata l'ipotesi dell'inserimento nella trattativa di Draxler come contropartita per abbassare la parte cash (i rossoneri chiedono 35 milioni di euro per il brasiliano).