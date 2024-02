Tuttosport parafrasa le parole di Pioli: "Che noia le voci su Conte"

Nella giornata di ieri Stefano Pioli, durante la consueta conferenza stampa alla vigilia di una partita di campionato, che oggi il Milan disputerà in casa del Frosinone, è stato stuzzicato anche sulle voci inerenti ad Antonio Conte delle ultime settimane. Tuttosport, nel suo titolo, ha parafrasato la risposta di Pioli in merito a questo argomento, mantenendone il senso del discorso: "Che noia le voci su Conte". E se l'allenatore è annoiato, chi non ha per niente gradito è Zlatan Ibrahimovic.

Nel corso della conferenza stampa, Pioli ha risposto così: "Non mi danno fastidio queste voci, piuttosto un pochettino mi annoiano. Ma questo è il calcio. Vogliamo dimostrare, io e i miei calciatori, il nostro valore; il futuro non mi preoccupa e le voci non mi infastidiscono". Ibrahimovic, di tutta la faccenda, non ha apprezzato che il suo nome sia stato legato a quello di Conte, come suo ipotetico spnosor principale.