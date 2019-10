Tuttosport - Passivo da 146 milioni, record storico per il Milan

Il bilancio consolidato del Milan ha fatto segnare un passivo di 145,9 milioni. Si tratta, come evidenzia Tuttosport, di un record storico per il club rossonero, che mai aveva registrato una perdita di tale portata. Il dato, letto in maniera nuda e cruda, sarebbe allarmante, ma Elliott ha proseguito la sua opera di risanamento a medio-lungo termine dei conti, caricando a bilancio diverse voci di investimento fatte dalla società negli ultimi 12 mesi.