Tuttosport - Pastorella: "Ma siete sicuri di vendere Silva?"

Alberto Pastorella, intervenuto sulle pagine di Tuttosport, ha espresso la sua opinione in merito all'eventuale uscita di André Silva dal Milan: "Questa corsa matta e disperitissima a cedere Andrè Silva, sinceramente, sfugge al radar della logica. Per carità, lungi l’idea che possa essere un giocatore che cambia gli equilibri, che possa tornare quella promessa del Portogallo che tanto piaceva anche a Cristiano Ronaldo, tanto da volerlo, seppur giovanissimo, al suo fianco in Nazionale. Però, in un mercato rossonero nel quale sono stati presi diversi doppioni, lasciando invece scoperti ruoli chiave (uno su tutti: il fantasista), cedere Andrè Silva significherebbe svuotare l’ennesima casella: quella del vice Piatek. Se anche il polacco tornasse a segnare con una certa intensità, potrebbe sempre venirgli un raffreddore, tale da obbligarlo a saltare qualche match. E una volta ceduto già Cutrone, chi mai potrebbe essere schierato prima punta? Forse Suso, così da regalargli l’ennesimo ruolo di una carriera senza ruolo? O forse Leao, che è una spalla, non un finalizzatore? Ovvio, i soldi delle cessioni servono e il bilancio di cui parliamo a fianco lo confermano. Ma anche nel reparto offensivo, dove si è inseguito per settimane Correa, altra seconda punta e non goleador, non sembra che le idee siano molto chiare. E la cessione di Andrè Silva, adesso, aprirebbe un’altra voragine".