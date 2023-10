Tuttosport: "Pellegrino non gioca in rossonero ma è convocato dall’Argentina"

"Pellegrino non gioca in rossonero ma è convocato dall’Argentina", titola così Tuttosport sul centrale del Milan arrivato questa estate dal Platense. Il difensore è stato convocato da Scaloni così da non avere più dubbi sulla doppia nazionalità del giocatore, che ha scelto l'albiceleste di Messi.