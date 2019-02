Tuttosport: "Per Bonaventura il futuro è roseo"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Per Bonaventura il futuro è roseo". Il recupero di Jack sta proseguendo per il meglio, il giocatore non salta un giorno di riabilitazione e segue alla lettera il programma stilato. La sua stagione è purtroppo già finita, ma a Milanello non vedono l'ora di riaverlo a disposizione per la prossima annata.