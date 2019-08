Tuttosport - Piatek e Castillejo ancora titolari e alla ricerca del primo gol

L'edizione odierna di Tuttosport si concentra su Piatek e Castillejo, stasera probabili titolari a Cesena e verosimilmente coppia che verrà scelta da Giampaolo anche per la prima in campionato ad Udine. Nessuno dei due ha trovato il gol in precampionato e l'attenzione è rivolta soprattutto al polacco: a Milanello non sono preoccupati per l'astinenza dell'ex Genoa, ma le aspettative sono cresciute dopo l'exploit della scorsa stagione. Nel frattempo Leao è rimasto al centro sportivo rossonero a lavorare.