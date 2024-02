Tuttosport: "Pioli cerca il gran finale. Metterà out #PioliOut?"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Pioli cerca il gran finale. Metterà out #PioliOut?". Il mondo rossonero è sempre più diviso sul futuro del tecnico (sui social #PioliOut circola ormai da parecchio tempo) che però punta ad un grande finale di stagione per conquistarsi la conferma anche per la prossima stagione. Per guadagnarsela, gli obiettivi minimi sono un posto Champions, la vittoria nel derby di ritorno di campionato e almeno la semifinale di Europa League.

Negli ultimi mesi, soprattutto quando i risultati non arrivavano, la sua panchina è traballata parecchio, così come non sono mancate le voci sui possibili sostituti. Uno su tutti è certamente Thiago Motta, che sta facendo ottime cose alla guida del Bologna e che al momento sembra essere in cima alla lista del Diavolo in caso di cambio di allenatore in estate.