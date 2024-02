Tuttosport: "Pioli ci sperava, ma il difensore non si è visto"

"Pioli ci sperava ma il difensore non si è visto": titola così stamattina Tuttosport che spiega che ieri il Milan ha chiuso il mercato di gennaio senza prendere un altro difensore centrale come aveva chiesto il tecnico nella ultime settimane. La campagna acquisti invernale del Diavolo ha portato quindi solo due rinforzi, vale a dire il ritorno a Milanello di Gabbia e l'acquisto dal Verona di Terracciano.

Eppure in queste settimane sono stati tanti i nomi che sono stati accostati al Milan. Il primo nome della lista è sempre stato quello di Alessandro Buongiorno, ma il Torino non ha mai aperto alla cessione. Così i dirigenti milanisti hanno spostato l’attenzione sul altri profili in prestito, ma nessuno ha mai convinto totalmente. Il discorso difensore viene quindi rimandato all'estate, così come quello che riguarda il centravanti.