Tuttosport - Pioli conferma il tridente: Piatek avanti su Leao

Ieri, nel corso dell’allenamento, Pioli ha iniziato a provare il tridente che scenderà in campo dal primo minuto all’Olimpico contro la Roma. Come riporta Tuttosport, Calhanoglu dovrebbe essere certo di un posto da titolare, così come il discusso Suso, provato nella sua consueta posizione di esterno di destra. Il dubbio, invece, è fra Piatek e Leao, con il polacco che dovrebbe essere in vantaggio sul giovane portoghese.