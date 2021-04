Tuttosport: "Pioli resta senza Ibra, il c.t. lo prenota"

Salvo clamorosi colpi di scena nella rifinitura odierna, Ibrahimovic non sarà a disposizione di Pioli per il big match con la Lazio. Per Zlatan si punta a un recupero per la partita con il Benevento, ma l'attaccante - come riporta Tuttosport - è tornato nuovamente alle luci della ribalta per le dichiarazioni del commissario tecnico della Svezia, Jan Andersson, il quale ha aperto alla possibilità di avere Ibra al Mondiale in Qatar: "Se regge fisicamente ed è motivato... perché no", ha dichiarato il mister svedese.