Tuttosport: "Pioli ritrova il Milan: oggi la ripresa degli allenamenti"

Si ricomincia a correre dopo tre giorni di riposo. Come riporta Tuttosport, il Milan si ritrova oggi a Milanello per un primo allenamento pomeridiano (ore 15.30) in attesa del ritorno in campionato. Tanti i giocatori assenti poiché impegnati con le rispettive Nazionali. Alla prima squadra, infatti, si aggregheranno alcuni giovani della Primavera. Non sono previsti al momento test amichevoli.