Tuttosport: "Pioli, Sassuolo nel destino. Ma stavolta si gioca il posto"

"Pioli, Sassuolo nel destino. Ma stavolta si gioca il posto": titola così questa mattina Tuttosport in vista della gara di sabato alle 18 dei rossoneri a San Siro contro i neroverdi. Per Stefano Pioli, la squadra emiliana evoca grandi ricordi, come il primo rinnovo con il Diavolo nel 2020 e soprattutto lo scudetto del campionato 2021-2022.

Stavolta però la situazione è differente e il tecnico rossonero deve vincere per mantenere la sua panchina che sta traballando parecchio dopo il 2-2 contro la Salernitana ultima in classifica. L'anno scorso il match di San Siro tra le due squadre finì 5-2 per la formazione di Dionisi. Pioli ha bisogno di una vittoria per allontanare le voci di esonero e far tornare a correre in classifica il suo Milan.