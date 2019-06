Tuttosport - Plizzari: "Mi sento molto fortunato ad essere un giocatore del Milan, ma ora penso solo al Mondiale Under 20"

Alessandro Plizzari, che sta giocando un grande Mondiale con l'Italia Under 20, non ha voluto commentare le voci sulla panchina del Milan: "Non convivo con queste voci, sto cercando di non sentirle. Voglio concentrarmi sul Mondiale, lontano da influenze esterne. Questa manifestazione è una grande vetrina e serve a tutti noi ottenere il massimo e andare il più lontano possibile. Ripeto, la mia priorità è il gruppo azzurro, sono focalizzato al centro per cento sul Mondiale e cerco di isolarmi un po', per quanto possibile. Poi per il resto ci sarà tempo. Posso solo dire che mi sento molto fortunato ad essere un giocatore del Milan".