Tuttosport - Praet al Milan, l’annuncio di Ferrero: ma qualcosa non torna

Nei giorni scorsi, il presidente della Samp, Massimo Ferrero, ha di fatto annunciato il passaggio di Praet al Milan. Ma qualcosa non torna, scrive stamane il quotidiano Tuttosport. Nel senso che il giovane belga e Bennacer, per certi versi, sembrano sovrapporsi. Per arrivare a entrambi, l’esborso sarebbe vicino ai 40 milioni: possibile che il Milan voglia spendere così tanto per due giocatori che, molto probabilmente, finirebbero per non poter giocare insieme? Tra l’altro - osserva Tuttosport - la valutazione di Praet sembra eccessiva.