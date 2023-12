Tuttosport presenta il Rennes: "Veloce e mobile. Si trasforma in Europa"

Nel primo pomeriggio di ieri, l'urna di Nyon ha decretato che l'avversario del Milan in Europa League sarà il Rennes. Una sfida mai vista tra i due club rossoneri, in cui la squadra di Pioli rimane sulla carta la favorita. Questa mattina Tuttosport ha presentato così la rivale francese: "Veloce e mobile. Il Rennes prepara l'assalto al Milan". Nell'occhiello si legge: "Indietro in Ligue 1, si trasforma in Europa".

Già, l'andamento del Rennes è a singhiozzo: in campionato occupano il sedicesimo posto con solamente tre vittorie all'attivo e una lunga serie di pareggi. Ma in campo europeo non hanno sbagliato: solo un cavillo regolamentare, al 96esimo, gli ha negato di passare al primo posto nel girone, e quindi agli ottavi di Europa League, che invece è finito nelle mani del Villarreal. La squadra di mister Stephen gioca con il 3-4-3 e ha uomini importanti in fase offensiva. La punta centrale è Kalimuendo, una delle nuove giovani promesse del calcio transalpino. Tra gli altri giocatori importanti: Blas, Matic, Guoiri e Terrier.