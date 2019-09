Tuttosport - Progetto stadio, poco tempo per l’esame

A inizio settimana, il sindaco Sala ha chiesto a Milan e Inter di presentare al più presto il progetto del nuovo stadio. Come riporta Tuttosport, il motivo risiede nel malumore che inizia a serpeggiare nel Consiglio comunale a causa dei tempi ristretti per l’esame del sopracitato progetto prima della discussione sulle varianti urbanistiche al via il 10 ottobre. Considerato che il dossier non dovrebbe arrivare a Palazzo Marino prima del 24 settembre, resterebbero poco più di due settimane per studiarlo.